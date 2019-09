Un libro omaggio al gruppo Musicale “Il Volo”. Patrizia Ciava firma “Grande amore al primo ascolto. IL VOLO, a fan tribute”

Unico nel suo genere, il libro “Grande amore al primo ascolto. IL VOLO, a fan tribute” (Altredizioni It 2019), rappresenta un originale omaggio al gruppo musicale Il Volo da parte dei suoi fan, in occasione dei loro 10 anni di carriera.

Introdotto dalla prefazione di Marino Bartoletti, il volume racchiude 42 racconti di persone di diverse età e nazionalità – raccolti, tradotti e curati dall’autrice Patrizia Ciava – che testimoniano non solo il successo planetario raggiunto in pochi anni dai tre giovanissimi artisti ma anche l’affetto e l’ammirazione che riescono a suscitare nei fan, in ogni parte del globo.

Nella prima parte l’autrice ci guida alla scoperta dello straordinario percorso effettuato dai tre giovani cantanti, proponendo una riflessione sulle qualità vocali e interpretative che hanno reso il trio un fenomeno pressoché unico nel panorama musicale internazionale per la diversità ed eterogeneità dei loro estimatori nel mondo.

La seconda parte del libro racchiude un caleidoscopio corale di storie, alcune divertenti, altre commoventi, che raccontano la capacità di Gianluca, Piero e Ignazio di affascinare il pubblico fin dal primo ascolto, creando persino una benefica forma di dipendenza.

Una appassionante disamina delle caratteristiche che rendono una voce capace di infondere un senso di benessere e di incanto in chi ascolta, e di soddisfare il bisogno di bellezza insito in ciascuno di noi.

Il libro sarà consegnato dai fan ai tre artisti de Il Volo a Verona, il prossimo 24 settembre, in occasione del loro concerto all’Arena.