A Sabaudia arrivano tre giorni di musica dal vivo

Sabaudia – “Un ‘Settembre in Musica’ nella vivace città pontina: da venerdì 27 a domenica 29 settembre arrivano, infatti, tre giorni di musica live nella Piazza del Comune di Sabaudia, proprio sotto la Torre Civica in viale Umberto I”, si legge in una nota diffusa dal Comune.

“Venerdì 27 ad esibirsi saranno ‘I Fichissimi’, una fantastica band che propone la disco music anni 70/80 ricreandone la stessa atmosfera, indossando nei loro concerti i costumi, le parrucche ed occhiali tipici di quegli anni. Riscuotono successo fin dai primi minuti di spettacolo per la loro simpatia, per la loro preparazione musicale e per le accurate scenografie”.

“Sabato 28 settembre sarà la volta dei ‘Verrospia’, una band di Latina attiva dal 2002 e che si è distinta negli anni per aver condiviso i palchi di tanti giganti della musica reggae. Domenica 29 settembre, invece, saliranno sul palco i ‘Fantedica’, una band tributo ai Negrita. Quello dei ‘Fantedica’ è un omaggio ad una delle più longeve ed influenti band italiane dagli anni 90 in poi, con oltre 25 anni di carriera e tantissimi successi che ha scritto pagine indelebili della storia della musica italiana… Uno spettacolo elettrizzante, e non solo per i fan della band di Pau!”.

(Il Faro online)