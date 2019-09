Ambulatorio medico turistico a Terracina: quasi 1400 gli accessi

Terracina – Sono 1390 gli accessi registrati, in due mesi, all’ambulatorio medico turistico di Terracina, allestito anche quest’anno dal Comune e che ha concluso la propria attività lo scorso 31 agosto.

La delegata alla Sanità Maurizia Barboni commenta il dato: “Sono veramente soddisfatta dei risultati di questo servizio. La media delle prestazioni giornaliere erogate supera le 22 unità, dato che rivela quanto prezioso sia questo servizio in termini di sicurezza sociale per i turisti e di decongestionamento del pronto soccorso ospedaliero.

Da cittadina e da medico comprendo perfettamente l’importanza di poter contare su un’assistenza sanitaria di prossimità quando si è in vacanza in una città o nazione diversa dalla propria. L’ambulatorio ha trattato le patologie tipiche del medico di base, dirottando sulle strutture ospedaliere i casi che richiedevano un maggior approfondimento e rappresentando un punto di riferimento sanitario.

Lo scopo di questo servizio, al quale teniamo molto come Amministrazione, è quello di rasserenare i turisti che vengono a trascorrere le vacanze a Terracina e che si trovano a fronteggiare quei disturbi di salute non gravi, ma spesso fastidiosi che comunque richiedono una diagnosi e un trattamento terapeutico.

L’Ambulatorio Medico rappresenta, inoltre, uno strumento di arricchimento dell’offerta turistica che Terracina è in grado di fornire ai propri ospiti”.

La Barboni conclude ringraziando“l’Associazione Medica Terracinese per la straordinaria disponibilità che ha offerto anche quest’anno, il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Montessori” Barbara Marini per aver concesso l’utilizzo dei locali della Scuola per l’Infanzia “Aldo Moro” e la Croce Rossa Italiana per le due operatrici che hanno coadiuvato i medici”.

(Il Faro on line)