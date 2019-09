Bartolini-BRT assume diplomati e laureati

Anche a settembre continuano le assunzioni da parte di BRT- Bartolini che è sempre alla ricerca di diplomati e laureati da inserire presso le sedi presenti in Italia. Le assunzioni riguardano addetti per i diversi settori, responsabili, commerciali interni ed esterni ma soprattutto impiegati, i quali rappresentano la figura maggiormente ricercata. Il gruppo Bartolini, che dal 2011 è conosciuto come BRT, nasce a Bologna nel 1928 come corriere veloce e affidabile, specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, la sua attività principale è quella di trasporto nazionale su gomma.

BRT è un’azienda dinamica e all’avanguardia nel settore del trasporto merci e, grazie alle dimensioni aziendali, alla varietà di professionalità necessarie, ad una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e ad una rete informatica che collega le oltre 180 filiali, riesce ad offrire interessanti opportunità a tutte le persone selezionate … continua a leggere