Fiumicino – Il 14 e 15 settembre si sono svolti presso lo stabilimento balneare Tirreno di Fiumicino i Campionati Regionali a Squadre di Serie c di beach tennis, valevoli per la qualificazione della squadra “campione regionale lazio”, alla fase dei Campionati a Squadre di Serie c interregionali e nazionali, che si disputeranno a Drosseto dall’11 al 13 ottobre.

Al torneo erano iscritte 11 squadre di giocatori di beach tennis tesserati nel Lazio (ognuna delle quali composta da un minimo di 6 a un massimo di 11 giocatori/giocatrici + capitano), che hanno disputato una prima fase di qualificazione a gironi il sabato 14 (squadre di 4^ e 3^categoria) e una seconda fase a tabellone la domenica 15 (squadre di tutte le categorie).

L’esito dell’incontro tra due squadre, si basava sulla vittoria di due match su tre, schierando di seguito una formazione di doppio maschile, di doppio femminile e di doppio misto.

Vincitrice dei tornei di 3^categoria (sabato 14 battendo la Bt Monteverde di Roma) ed assoluti (domenica 15 battendo la Bts Tricolore di Roma) e’ stata la squadra “Dm Tour Tirreno“, dell’affiliato Fit Dm Tour di Ostia e rappresentante lo stabilimento Tirreno di fiumicino.

Di seguito i giocatori della “Dm Tour Tirreno”: Francesca Mattoni, Roberta Guerrini (campionessa regionale doppio femminile e misto 3^cat), Paola Di Fazio (campionessa regionale doppio femminile 3^cat), Taila Magazzeni, Marco Ferreri, Luca Petrini, Matteo Gonnella (vice campione regionale di singolo 3^cat., campione regionale under16 e vice campione under18) ed Elia Emanuele Ammendola (campione regionale di singolo e misto 3^cat, campione regionale under16 e under18), due ragazzi del nostro territorio di appena 16 anni, con un ottimo potenziale di crescita in questo sport, tutti guidati dal capitano Raffaella De Rose. L’anzidetta squadra si è così candidata per la fase interregionale e nazionale di Serie C di Grosseto.”

(Il Faro on line)