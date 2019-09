Caos scuole a Sabaudia, al via gli incontri tra Sindaco, dirigenti e genitori

Sabaudia – “Scadeva” oggi l’ultima ordinanza di chiusura delle scuole di Sabaudia, nata come misura preventiva dopo il caso dell’aria irrespirabile in alcune aule (Leggi qui).

Così, sul tema, il sindaco Giada Gervasi ha indetto, congiuntamente al capo settore -servizi ai cittadini- Fabio Minotti e ai dirigenti scolastici, un incontro pubblico con genitori e insegnanti, al fine di fare il punto della situazione e illustrare le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale alla decisione di interdire le attività nei diversi plessi scolastici del territorio.

Tre gli appuntamenti in programma per la mattinata di oggi: presso il Palazzetto “A. Vitaletti” in via Conte Verde a Sabaudia (per tutti i genitori e gli insegnanti dei plessi dell’I.C. Cencelli di Sabaudia centro e Mezzomonte); presso Centro aggregazione di Bella Farnia, in via Litoranea (per tutti i genitori e gli insegnanti dei plessi I.C Cencelli e I.O Giulio Cesare di Borgo San Donato); presso Centro aggregazione ex scuola rurale di Borgo Vodice, in via Canonica (per tutti i genitori e gli insegnati dei plessi I.C. Cencelli e I.O Giulio Cesare di Borgo Vodice).

Insieme al primo cittadino interverranno: il Comandante della Polizia Locale Alessandro Leone, i consiglieri di maggioranza e gli assessori.

Per ora, infine, non è dato sapere se, da lunedì, i giovani alunni di Sabaudia potranno tornare in aula per avviare, una volta per tutte, il nuovo anno scolastico.

(Il Faro on line)