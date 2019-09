Coni e Regione, compagni di sport. L’offerta di sport per tutti del fine settimana

Il Faro on line – Prosegue a pieno regime l’attività di promozione dello sport per tutti anche in questo week end. “Coni e Regione, compagni di sport” sarà infatti presente sabato 21 settembre a Cittaducale, in provincia di Rieti e a Cassino, nel frusinate; mentre domenica ad ospitare lo sport in piazza sarà Canale Monterano, comune dell’area metropolitana di Roma Capitale.

Si parte da Cittaducale, dove oggi dalle 15 alle 20, il CONI Lazio in collaborazione con l’amministrazione cittadina, con la UISP e con le società del territorio, allestirà in piazza del Popolo delle postazioni per praticare gratuitamente calcio, pallavolo, tiro con l’arco, karate, ginnastica, canoa, danza, pallacanestro, pentathlon, bike trial, tennis tavolo, pattinaggio, scherma, motociclismo e bocce. Apriranno l’evento le majorettes del comune di Leonessa, mentre uno spazio sarà dedicato all’unità cinofila “Qua la zampa”, per la gioia dei più piccini. Per la chiusura della seconda edizione di sport in piazza, dopo quella del 2017, è prevista una fiaccolata sugli sci di fondo. Un fuori programma reso possibile dalla leggera pendenza del luogo e da pannelli sintetici posizionati appositamente.

Sempre oggi, ma a partire dalle 18 e fino a notte inoltrata, Cassino si accenderà con la Notte Bianca dello Sport, evento nato dalla volontà del comune di promuovere il patrimonio impiantistico della città, oltre che ribadire la valenza sociale e salutistica dell’attività fisica. All’appello del CONI Lazio hanno risposto danza, karate, pugilato, calcio, canoa, pallacanestro, rugby, tiro con l’arco, atletica, scherma, golf (sim.), pallavolo, tennis e scacchi. Verrà anche montata una parete per l’arrampicata e sarà possibile fare la conoscenza con l’urban trekking, disciplina che mette insieme movimento e cultura.

Ultima piazza sportiva della settimana è quella di Canale Monterano, dove domenica 22 piazza del Campo, in pieno centro cittadino, si trasformerà in una grande palestra diffusa. Verranno infatti allestite le strutture per praticare rugby, calcio, danza, badminton, karate, pallavolo, kick boxing, pesistica, tiro a segno, canottaggio e altro ancora. Un’offerta ampia, che coinvolgerà l’intera cittadinanza per il primo appuntamento di sport in piazza, inserito per l’occasione nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Soccorso, che proseguiranno fino a tarda sera.

Il CONI Lazio tra i partner della Via Pacis

Come già avviene da alcuni anni per la Maratona di Roma, in occasione della Half Marathon – Via Pacis, che si svolgerà domenica 22 settembre nella capitale, il CONI Lazio farà correre la solidarietà. Grazie all’accordo con gli organizzatori dell’evento 30 giovani, suddivisi tra rifugiati dell’Opera Città dei Ragazzi e detenuti della 3^ casa circondariale e della sez. penale della casa di reclusione di Rebibbia, parteciperanno alla non competitiva di 5 chilometri, Run For Peace, che inizierà e finirà in via della Conciliazione.