Fiumicino, al Museo del Saxofono la Moonlight Big Band in concerto

Fiumicino – Dopo la grande festa per l’inaugurazione, al Museo del Saxofono di Maccarese è il momento di un’altra straordinaria serata di musica.

Sabato 21 settembre alle ore 21:00, di scena l’elegantissima e travolgente Moonlight Big Band, l’ensemble di sax, trombe e clarinetti diretto dal Maestro Augusto Travagliati e che vede esibirsi anche il padrone di casa del Museo, il Maestro Attilio Berni, riconosciuto universalmente come il più grande collezionista di sax al mondo.

Da Duke Ellington a Glenn Miller, da Louis Armstrong a Benny Goodman, la Moonlight Big Band sarà come di consueto una fucina di omaggi ai grandi che hanno segnato la storia del Jazz e più in generale della musica mondiale.

Il concerto della Moonlight Big Band sarà occasione per festeggiare un doppio e prestigioso anniversario. Da un lato, il 25esimo anno di musica della Big Band, già celebrato con prestigiosi concerti al Teatro Parioli di Roma e al Circolo Canottieri, dall’altro il trentennale del Centro Studi Musicali, la preziosa realtà di arte, cultura e spettacolo, che ama e insegna musica nel territorio fondata e diretta proprio dal Maestro Berni.

La giornata al Museo del Saxofono inizierà presto però. È infatti il giorno dell’open-day, un’intera giornata a porte aperte, a partire dalle ore 10:00 per visitare il Museo e per conoscere i docenti e le docenti di musica, a disposizione per presentare i corsi e le attività del Centro. Si replica nel pomeriggio, dalle ore 16:00, con esibizioni musicali degli allievi della scuola, lo spettacolo di presentazione del nuovo corso di canto rap, e la presentazione dei corsi di musica elettronica e di fotografia.

Poi, dalle ore 21:00 sarà spettacolo con la Moonlight Big Band.

L’intera giornata è ad ingresso gratuito, compreso il concerto serale. Quella di sabato 21 sarà anche un’occasione imperdibile però per chi decide di avvicinarsi al mondo della musica. Solo per questa giornata, previsti sconti fino al 20% per coloro che si iscriveranno ai corsi.

Batteria, canto moderno, canto rap e beat maker, chitarra, pianoforte, saxofono (ovviamente) e clarinetto, tastiera e musica elettronica e violino, davvero vasta la gamma di strumenti per i quali sono previsti corsi.