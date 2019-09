Montalto di Castro, ultimo incontro con i cittadini per la raccolta dei rifiuti

Montalto – “Dopo il successo di pubblico e l’interesse riscontrato a Pescia Romana, l’Amministrazione comunale di Montalto di Castro – si legge in una nota diffusa dalla stessa – invita i cittadini, non presenti in altre occasioni, ad intervenire all’ultima data pubblica programmata per il nuovo servizio della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale”.

“Lunedì 23 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Montalto di Castro, si terranno dunque due nuovi incontri aperti con la popolazione: a partire dalle 18:30 sarà possibile per le utenze non domestiche avere informazioni dedicate; dalle ore 20:30 si terrà invece l’incontro informativo con i cittadini”.

“Con il nuovo appalto rifiuti – proseguono – il territorio comunale è stato diviso in cinque zone, ciascuna con una specifica modalità di raccolta. Sono in distribuzione le attrezzature necessarie, consegnate a domicilio alle utenze da personale qualificato, unitamente al calendario di raccolta contenente tutte le informazioni specifiche. A tal proposito si ricorda che, diversamente da quanto stabilito in precedenza, l’orario di esposizione delle attrezzature, per chi avrà come sistema di raccolta quello domiciliare, sarà dalle 22 della sera prima fino alle 6 del mattino del giorno di raccolta”.

“Continua quindi l’impegno, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, per tutti i cittadini di Montalto di Castro, i quali possono anche usufruire della App Junker, disponibile su piattaforme Android e iOS, appositamente configurata per gli usufruitori del servizio di raccolta locale e fruibile anche in svariate lingue. La app, oltre a fornire tutte le informazioni necessarie su modalità di raccolta e servizi, darà anche la possibilità di risolvere i dubbi sulla destinazione di tutti gli imballaggi semplicemente scannerizzandone il codice a barre”.

(Il Faro online)