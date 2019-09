Raccolta firme per l’apertura del Centro per l’impiego a Fiumicino, Calcaterra: “Un successo”

Fiumicino – “E’ stato un successo, il doppio appuntamento di questa mattina, sabato 21 settembre 2019, sia a via Torre Clemetina e sia al mercato di Fiumicino, per la raccolta firme organizzata a favore del ritorno del Centro per l’impiego nel nostro territorio”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale Stefano Calcaterra (PD), tra i promotori dell’iniziativa insieme alla Lista Civica Zingaretti.

“Un appuntamento – continua Calcaterra – che i cittadini hanno accolto positivamente e con grande partecipazione: in poco meno di tre ore, infatti, abbiamo ottenuto oltre 400 firme.

La grande affluenza ha dimostrato l’esigenza di portare avanti questa iniziativa, una necessità, quella di riportare il Centro per l’impiego, reale e sentita.

Inoltre, abbiamo colto l’occasione per ascoltare sia i giovani ed i meno giovani, che hanno in comune la ricerca del lavoro. E’ stato un momento in cui la Politica si è avvicinata al cittadino ed alle difficoltà contingenti.

L’ipotesi che il Centro per l’impiego possa essere riaperto a Fiumicino, dopo tanti anni, con nuove risorse, un nuovo piano di rilancio del lavoro, nuove opportunità ci rende sempre più convinti ed entusiasti di percorrere questa strada, soprattutto dopo il successo e la partecipazione cittadina di oggi.

La raccolta firme proseguirà anche nei prossimi giorni: saremo presenti in tutte le località del territorio (leggi qui) con la soddisfazione di avere il sostegno dei cittadini di Fiumicino che appoggiano la nostra battaglia “.

(Il Faro online)