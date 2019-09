Roma, autista del bus aggredito e pestato da 8 ragazzi

Roma - Autista aggredito venerdì sera a Roma, avvenuta in via Boccea da parte un gruppo di otto ragazzi. "Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 - scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi, -. Sono episodi inaccettabili e vergognosi, Roma non tollera la violenza".

E' stato intanto denunciato un 17enne rintracciato dagli agenti della Polizia per l'aggressione: per lui le accuse sono lesioni e interruzione di pubblico servizio. Il ragazzo era sull'autobus insieme con altri giovani e uno di loro ha sbloccato la leva di emergenza. A quel punto l'autista è uscito dalla cabina e in tutta risposta è stato aggredito con un pugno sul naso, cadendo a terra. Secondo alcuni testimoni, una volta a terra, sarebbe stato preso anche a calci.

I ragazzi sono poi fuggiti, alcuni di loro a bordo di un taxi: è stato grazie a questo particolare che i poliziotti hanno rintracciato il 17enne. L'autista del bus ha riportato una frattura nasale ed è stato ricoverato al Gemelli con una prognosi di 30 giorni.

(Il Faro online)