Torrino C5, al TSC di Roma la presentazione della squadra

Roma – Nella giornata di ieri, presso la Club House del Torrino Sporting Center, è andata in scena la presentazione della prima squadra del Torrino C5. Un antipasto della stagione sportiva che si appresta ad iniziare, con un campionato di Serie C1 alle porte che si preannuncia altamente competitivo.

L’evento è stato dal giornalista professionista e direttore de Il Faro Online Angelo Perfetti, insieme al Presidente del Torrino C5 Piero Cucunato e al coopresidente del club di Via Deserto del Gobi, Felice Nappi.

Dopo aver brevemente illustrato i risultati raggiunti la scorsa stagione, con il salto di categoria e la finale di Coppa raggiunta, Cucunato ha premiato alcuni atleti che si sono contraddistinti per tutta la durata dell’anno con delle borse di studio, messe a disposizione dallo sponsor Primatour Italia, rappresentato dal Patron e fondatore Lino Pirro.

Un premio ai ragazzi del Torrino per il loro comportamento esemplare, mai sopra le righe: tutte qualità, quelle umane e riguardanti la vita di tutti i giorni, e non legata strettamente all’ambito sportivo, che la società considera prioritarie e fondamentali per far parte del Torrino.

Dopo aver presentato tutti i membri della dirigenza, ha preso la parola il Direttore Marco Giagnoni, che ha esposto i programmi per la stagione corrente: dalla rinascita del settore giovanile, all’impegno nel sociale.

“Diamo un calcio al bullismo, due al razzismo”: questo il progetto che il Torrino C5 porterà avanti nel corso dell’anno, con l’organizzazione di eventi dedicati, mirati a coinvolgere i giovani del quartiere, e con la collaborazione della Dott.ssa Cacciani, del referente del Distretto Scolastico e dei rappresentanti del Municipio che hanno dato il patrocinio.

Poi, Angelo Perfetti ha ringraziato alcuni degli sponsor presenti, tra i quali Finint, Euroma2, Lej, NT media, We Clean, PC service e Quality, che anche in questa stagione hanno deciso di sposare il progetto del Torrino C5.

Infine, è arrivato il turno della squadra, con gli atleti chiamati singolarmente per la presentazione, e del mister, Daniele Caiazzo. È stata anche l’occasione per svelare le due maglie da gara, indossate da due modelle, e che saranno utilizzate nel corso della stagione per campionato e Coppa Lazio. La serata, prima della cena e del buffet, si è chiusa con i ringraziamenti e con i migliori auguri rivolti alla squadra.

