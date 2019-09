Virginia Raggi: “Al tritovagliatore di Ostia solo rifiuti del litorale”

Ostia – “Il tritovagliatore di Ostia Antica funziona solo per trattare i rifiuti del X Municipio“. Parola della sindaca Virginia Raggi. Peccato che due anni fa, con lo spostamento del macchinario da Rocca Cencia al Centro Ama di via Lenormant, i vertici del Campidoglio avevano garantito che il “fabbisogno” era di 50 tonnellate al giorno mentre si è ormai raggiunta quota 160 tonnellate. Calcoli sbagliati oppure qualcuno non dice la verità?

La dichiarazione rassicurante di Virginia Raggi è venuta oggi, sabato 21 settembre, in occasione del saluto dell’amministrazione – “Sindaca non ti limitare alle foto, rimboccati le maniche e mettiti a raccogliere l’immondizia come abbiamo fatto noi” le ha gridato il papà di due bambine impegnate nella pulizia in pineta – portato all’International Coastal Cleanup Day organizzato da Retake Roma e Ostia.

Circa 300 persone, molte organizzate in pullman dei carabinieri provenienti da ambasciate romane, si sono mobilitate in attività di pulizia tra viale Mediterraneo, lungomare Lutazio Catulo e la pineta di Castelfusano. Ama ha collaborato attraverso la messa a disposizione delle attrezzature necessarie e il ritiro dei rifiuti raccolti.

E’ curioso che i cittadini volontari di Retake abbiano scelto lo stesso posto che avevano pulito meno di sei mesi fa. Era il 1 aprile (leggi qui l’articolo), infatti, quando vennero raccolte montagne di rifiuti proprio in viale Mediterraneo e dintorni. Una sconfitta dell’Ama e del Servizio Giardini oppure i romani sono così sozzoni? “Non facciamo mai abbastanza come servizio pubblico perchè ciascun cittadino dovrebbe fare di più per evitare di sporcare” è stata la risposta di Virginia Raggi, arrivata in ritardo di un’ora all’appuntamento.

E che dire,a proposito di rifiuti, dell’impegno assunto dalla Sindaca due anni fa con il trasferimento del tritovagliatore da Rocca Cencia a Ostia Antica? Prima l’amministrazione negò che sarebbe stato acceso, poi la sindaca ammise che avrebbe funzionato per le emergenze. E comunque solo per trattare i rifiuti prodotti dal X Municipio. La stima annunciata era di 50 tonnellate al giorno. Invece siamo arrivati a 160 tonnellate di immondizia trattata al giorno con evidenti effetti su odori e traffico di mezzi pesanti lungo via dei Romagnoli, tra Dragona e Ostia Antica. “Confermiamo che il tritovagliatore tratta solo rifiuti del X Municipio” hanno replicato all’unisono Virginia Raggi e la presidentessa del X MUnicipio, Giuliana Di Pillo. Delle due l’una, però: o sono state sbagliate le previsioni iniziali oppure qualcuno non la racconta giusta.