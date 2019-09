Virtus Ostia Parco Leonardo, Sferlazzo: “Rosa competitiva e desiderosa di fare bene”

Ostia – Si avvia alla conclusione la prima settimana di lavoro della Serie D della Virtus Ostia Parco Leonardo.

La formazione di Daniel Sio si prepara per vivere una stagione da protagonista, come spiegato dalla stessa dirigenza lidense sin dall’inizio. Tra i giocatori che comporranno la rosa aranciorossa c’è Daniele Sferlazzo, Universale classe ’93, ex Olimpus Parco Leonardo. E’ lui a tracciare un bilancio della prima settimana di lavoro: “Gli allenamenti proseguono bene. Il gruppo è carico, motivato e molto competitivo. Siamo una rosa formata da giocatori dello stesso livello e questo crea grande concorrenza e voglia di fare bene”.

La Virtus Ostia Parco Leonardo si presenta al via con la voglia di fare bene: “Questo è vero – prosegue Sferlazzo – ma non ci mette alcuna pressione. Già lo scorso anno con il Parco Leonardo, assieme al mister e ad alcuni miei compagni, abbiamo sfiorato la promozione. L’obiettivo di ognuno di noi è quello di fare bene perché tutti noi vogliamo arrivare in alto”.

Un gruppo che già si conosce e che potrà sfruttare questo aspetto per partire al meglio: “Conosco il mister da tanti anni e sappiamo quello che vuole da noi. Questo è un vantaggio per tutti e rappresenta un nostro punto di forza”.

(Il Faro on line)