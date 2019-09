Anzio, dal 1 ottobre vietato buttare rifiuti nei sacchi neri

Anzio – Per una maggiore tutela dell’ambiente, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, con un’ordinanza, ha stabilito che dal 1 ottobre è vietato l’utilizzo dei sacchi neri (o comunque non trasparenti) per il conferimento dei rifiuti.

In aggiunta a questa prima ordinanza, il primo cittadino ne ha emessa un’altra che vieta il conferimento dei rifiuti all’esterno delle eco-isole e sul territorio comunale. Per chi non rispetterà le nuove norme si rischiano multe a partire da 500 euro.

Clicca qui per leggere l’0rdinanza sul divieto dei sacchi neri

Clicca qui per leggere l’ordinanza contro l’abbandono dei rifiuti

(Il Faro online)