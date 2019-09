Castelfusano, Retake Ostia: in pineta ancora accampamenti

Ostia – Montagne di rifiuti prodotti dagli accampamenti che sono ancora in pineta. I volontari di Retake Ostia hanno fatto un enorme sforzo ma l’impegno di pulire un pezzo di parco di Castelfusano rischia di restare vano se non si impedisce la formazione delle baraccopoli.

Una montagna di rifiuti accatastati in enormi sacchi sulla sommità di viale Mediterraneo è il bilancio dell’operazione condotta ieri dai circa 500 volontari di Retake Roma Ostia nella pineta di Castelfusano e sul lungomare. Stamattina l’Ama ha rimosso tutto, mostrando apprezzabile spirito di collaborazione con i cittadini.

Purtroppo una massa enorme di rifiuti è stata rimossa dal sottobosco dove si trovano ancora accampamenti di senza fissa dimora. Una sconfitta per l’amministrazione pubblica che non riesce a venire a capo della situazione che, oltre al danno ambientale, costituisce una costante minaccia d’incendio per il parco.