Civitavecchia, M5s: “L’Amministrazione comunale non ha idee per la città”

Civitavecchia – “Il primo bilancio sull’operato di una nuova Amministrazione comunale in genere si fa dopo 100 giorni. Per avere un’opinione dell’Amministrazione Tedesco ne possono bastare anche meno. Dopo le bugie sul forno crematorio, dopo le bugie sulle mancate prescrizioni del Sindaco in occasione del rinnovo dell’Aia di Tvn, dopo lo sciatto taglio degli alberi storici, dopo la revoca dello skate park, ora arriva la verità su un’altra grande bugia: il ‘no’ al Welcome Center“. Così il gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle di Civitavecchia.

“E’ stato – proseguono dal M5s – uno degli argomenti chiave della campagna elettorale del centrodestra: creare il panico fra i commercianti, utilizzando i mass media, per vendere il Welcome Center come un semplice outlet che avrebbe distrutto il commercio locale. Ci siamo sgolati per mesi per far sentire la nostra voce, ma non è bastato. Il Welcome Center non sono solo 3 milioni in bilancio: chi la pensa così è chi non ha una visione della città. Il progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune è una visione di Civitavecchia di ampio respiro: il primo progetto è la realizzazione del Welcome Center, per dare ai turisti e a quanti vengono nella nostra città un biglietto da visita diverso da quell’orrendo snodo di Largo della Pace. Ma nel fondo immobiliare ci sono anche nuove scuole, nuovi uffici, la riqualificazione di aree degradate, progetti ambiziosi per il rilancio di Civitavecchia. Un’operazione che darebbe un nuovo volto a Civitavecchia e che creerebbe nuove opportunità, oltre ai benefici immediati della messa in moto dell’edilizia cittadina”.

“Invece no. L’Amministrazione si focalizza solo sui 3 milioni di euro, dimostrando ancora una volta di non avere la più pallida idea di cosa si vuole fare per la città. Una visione per Civitavecchia: è questo ciò che manca agli attuali esponenti della maggioranza”, conclude il M5s.

(Il Faro online)