Il Festival del Basket, dal 27 settembre ad Ostia per i valori dello sport

Ostia – Da venerdì 27 a domenica 29 settembre torna per la seconda edizione de Il Festival del Basket, nato nel 2014 per promuovere la pallacanestro ed il territorio che ospita la manifestazione.

Anche questa seconda edizione si svolgerà ad Ostia, territorio che si dimostra sempre di più ideale per la realizzazione di manifestazioni socio-sportive. Come nella prima edizione del 2014, anche stavolta gli eventi si svolgeranno in diverse location di Ostia, proprio per farla conoscere sempre di più.

Enzo Cerrato, presidente dell’Associazione Mentre che promuove il Festival, commenta: “Il Festival del Basket è nato nel 2014 per comunicare i valori dello sport e promuovere il territorio che ospita la manifestazione e questo farà anche nella sua seconda edizione. Siamo felici essere ancora ad Ostia ed ancora di più realizzata insieme agli enti locali e ad altre associazioni. Stiamo già programmando l’edizione 2020.”

Come è natura del Festival, anche quest’anno il programma prevede diversi eventi, partendo dai tornei, agli incontri con gli studenti e ai convegni. Gli eventi agonistici saranno ospitati in un campo allestito all’aperto nel plesso della Biblioteca Elsa Morante ad Ostia nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre.

Il primo evento sarà un torneo quadrangolare categoria Under 14 denominato “Un Canestro per la Legalità” organizzato dall’Associazione NOI Antimafia.

Parallelamente si svolgerà un torneo di 3vs3 categoria esordienti open. Ricordiamo che il 3vs3 sarà disciplina olimpica a Tokio 2020 e sta crescendo esponenzialmente di interesse.

Il Festival del Basket è un contenitore di eventi organizzati direttamente o da chiunque voglia mettere a fattor comune la passione per lo sport e per i valori che trasmette. Ne è un esempio proprio questo torneo e la collaborazione con l’Associazione NOI Antimafia che tramite il suo presidente Massimiliano Vender: “Come ogni anno a settembre organizziamo una grande manifestazione per la legalità, all’interno del quale inseriamo un evento sportivo. Il torneo ‘Un Canestro per Noi’ si sposa perfettamente con i valori e la missione del Festival del Basket. Siamo oltremodo convinti che delle progettualità comuni tra associazioni e società sportive siano un grande vantaggio per il territorio”.

Ci saranno anche diversi eventi extra-agonistici, come è nell’idea originale del Festival e come è stato per la prima edizione.

Venerdi 27 settembre al Liceo Scientifico Labriola di Ostia si terrà il workshop Sport, amicizia e inclusione sociale ispirato dal libro “Coach Wooden and me” scritto da Kareem Abdul Jabbar, leggenda del basket americano.

Attraverso la lettura di alcuni brani del libro, i ragazzi verranno stimolati ad una riflessione sul tema dell’uguaglianza e dei diritti civili.

Sempre venerdì 27 settembre si svolgerà la quarta edizione del convegno “Sport come motore dello sviluppo turistico”: come nel 2014, l’obiettivo è aprire un confronto tra rappresentanti dello sport, operatori del turismo ed esponenti politici sulla possibilità di creare flussi turistici di qualità con lo sport.

All’incontro sono invitati operatori del comparto turistico, associazioni sportive, imprenditori: è ad ingresso gratuito e aperto a tutti i cittadini.

Alcune informazioni utili:

Festival del Basket è promosso dall’Associazione Mentre

Come per la prima edizione, ha ricevuto il patrocinio del Municipio X di Roma, della Regione Lazio e del CONI Lazio

La comunicazione della manifestazione è di Enfasia

Altre informazioni su www.festivalbasket.com

(Il Faro on line)