L’ex sindaco di Terracina torna in Giunta, Procaccini è assessore all’attuazione del programma elettorale

Terracina – L’ormai ex sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, proprio quest’estate aveva dovuto lasciare il governo della città nelle mani del vice sindaco facente funzioni Roberta Tintari per raggiungere Strasburgo, dopo le ultimi elezioni europee che l’avevano visto diventare europarlamentare di Fdi (Leggi qui).

Ieri, però, è arrivata la novità: Procaccini torna in Giunta. Il vicesindaco, infatti, ha siglato la nomina di assessore all’attuazione del programma elettorale.

“È una grande gioia poter contare ancora su Nicola”, afferma Roberta Tintari. “Abbiamo cominciato un percorso insieme anni fa, duro ma entusiasmante. Nel 2016 abbiamo ottenuto la fiducia dei cittadini che ci hanno conferito il mandato di cambiare in meglio Terracina. Lo abbiamo fatto e stiamo continuando a farlo, affrontando anche situazioni drammatiche e impreviste che qualcuno forse ha già dimenticato, anche grazie all’efficienza dimostrata.

Mi piace sottolineare un altro aspetto a cui non si è fatta molta attenzione: la squadra di governo non ha subito alcuna modifica dalla sua costituzione, evento rarissimo in Italia e circostanza che certifica l’armonia e l’unità di intenti di un’Amministrazione coesa e concentrata sul lavoro.

Abbiamo ancora tantissimo da fare e – prosegue la nota – la presenza istituzionale di Nicola Procaccini, a titolo completamente gratuito e ricco di passione, ricompone nella sua totalità la giunta, confermando la ferma volontà di proseguire il lavoro e impostare quello futuro. So bene che non avrebbe mai smesso di supportarci, ma rivolgo un caloroso bentornato a Nicola nella compagine amministrativa. Siamo molto felici ed è un bel segnale per la città e per chi pensava ad un suo disimpegno”.

Procaccini, dal canto suo, si è detto “molto contento di poter continuare a contribuire, con un incarico assessorile ‘senza portafoglio’, alla realizzazione del programma elettorale presentato agli elettori e da essi approvato nel 2016.

Avremo a disposizione solo alcuni mesi prima delle prossime elezioni che arriveranno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, ma non lasceremo nulla di intentato per completare tutto quello che è stato avviato e per rispettare il più possibile il programma.

Il legame con la mia città – confessa Procaccini – rimane inscindibile. L’incarico europeo lo sto svolgendo con grandissimo impegno e soddisfazione: non perdo occasione di intervenire nelle commissioni e nelle plenarie per difendere gli interessi dell’Italia e perseguire una casa europea più equa e giusta nei confronti di tutti i suoi membri.

Terracina rimane il mio grande amore e la sua storia e collocazione geografica ne fanno una città emblema delle radici europee che difendiamo. Sono convinto che il suo sviluppo, oltre al benessere per i miei concittadini, rappresenti un contributo anche alla costruzione dell’Europa che sogniamo. Sento il dovere e il desiderio– conclude la nota – di offrire il mio impegno per proteggere la città da futuri avventurieri che possano riaffacciarsi alle nostre porte con le conseguenze che abbiamo già conosciuto”.

(Il Faro on line)