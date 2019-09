Ostia, pronto intervento indisponibile: vigili per ore su macchia di olio

Ostia – La ditta per il pronto intervento stradale tarda e una pattuglia di vigili urbani è costretta a presidiare per ore una macchia di olio, pericolosa per la circolazione.

È successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, in lungomare Lutazio Catulo. In seguito al tamponamento tra due veicoli all’incrocio con via Ugolini Vivaldi, una delle vetture coinvolte ha disperso sull’asfalto una notevole quantità di olio motore.

I vigili del gruppo Roma X Mare, dopo aver chiuso al transito la carreggiata in direzione di Ostia centro, hanno effettuato i rilievi del caso. Rimossi i veicoli, si è atteso invano l’arrivo degli operai della ditta di pronto intervento stradale.

Così, per evitare le sferzate di vento, gli agenti si sono chiusi nell’auto di servizio con i lampeggianti accesi. Nel frattempo il transito è rimasto deviato sulla parallela del lungomare fino a via della Stazione di Castelfusano.

Per diverse ore quella pattuglia è stata sottratta agli altri compiti di servizio, svolgendo il ruolo (ancora una volta) di “transenna umana”.