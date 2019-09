Possanzini (Si): “Al consigliere Ferrara proponiamo un tour di Ostia Antica”

Ostia – “Ma il Consigliere Ferrara sa cosa dice quando parla di Ostia Antica e della Stazione? La Stazione è una enorme quanto vergognosa barriera architettonica che esclude anziché accogliere. Consigliere Ferrara, le proponiamo un tour ad Ostia Antica passando dalla Stazione: viene con noi?”. E’ quanto si legge in una nota di Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio.

“C’è da rimanere basiti – prosegue -. Di proclami in proclami, il Consigliere Ferrara continua ad ignorare lo stato di inaccessibilità della Stazione di Ostia Antica. Rivendica la riverniciatura del ponte pedonale, intervento per altro inutile in quanto sta riaffiorando l’ossido coperto dalla vernice. Rivendica di aver riverniciato una barriera architettonica quando questa Amministrazione, addirittura con commissioni mobilità e urbanistica congiunte, aveva promesso il rifacimento del ponte pedonale rendendolo finalmente accessibile a tutti”.

“Probabilmente – continua Possanzini – hanno cambiato idea sugli interventi da fare visto che ad oggi la stazione di Ostia Antica, la porta di accesso all’area archeologica più importante del mondo oltre che all’abitato di Ostia Antica, rappresenta una enorme barriera architettonica. Lo scorso fine settimana, come frequentemente accade da anni, scale mobili e ascensori erano contemporaneamente guasti. Siamo curiosi di sapere dal Consigliere Ferrara se e come avrebbe potuto fare una persona anziana, oppure una persona con diversa abilità, ad uscire dalla stazione visto che l’unico modo per uscirne è quello di percorrere a piedi le scale. E’ inutile quando mortificante rivendicare nei ticket per il bus o per la metro le meraviglie di Roma, in particolare del Municipio X, quando poi non è praticamente possibile accedervi se si hanno difficoltà di movimento o diverse abilità. Non chiediamo miracoli ma solamente un po’ di serietà. Invitiamo il Consigliere Ferrara ad un tour partendo proprio dalla Stazione di Ostia Antica. Magari osservando e sperimentando quali ostacoli incontrano i cittadini, soprattutto i più deboli, si ricrederà”, conclude.

(Il Faro online)