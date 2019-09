Riprendono a Civitavecchia le Commissioni per le patenti speciali

Civitavecchia – Grazie al lavoro di squadra delle direzioni strategiche aziendali e alla disponibilità del Dott. Tanese Direttore generale della Asl Roma 1, con cui la Asl roma 4 ha collaborato in questi ultimi mesi per la realizzazione di una convenzione, tornano a Civitavecchia la Commissioni per le patenti speciali, a cadenza mensile, a partire da martedì 24 settembre.

Per la seduta di martedì sono già stati contattati tutti i residenti nel territorio dell’azienda ASL Roma 4,che si erano prenotati e avrebbero dovuto recarsi a Roma. La commissione si incontrerà a via Cadorna martedì e in seguito verrà divulgata la procedura dedicata, per la prenotazione delle prossime sedute, sia mezzo stampa che sul sito e sulla pagina aziendale.

Nel frattempo è già possibile prenotarsi on line sul sito www.aslroma1.it nella sezione patenti speciali, specificando nelle note che si intende usufruire della prestazione a Civitavecchia.

Il ringraziamento della direzione aziendale va anche al Dott. Mazzucchi dirigente della medicina legale per il lavoro svolto in sinergia con la Asl Roma 1