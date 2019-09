A Focene un sabato all’insegna dell’ecologia

Fiumicino – Sabato 21 settembre, nell’ambito della giornata internazionale “Clean Up The World – Puliamo il Mondo”, il “Nuovo Comitato Cittadino Focene” è sceso in campo con la bonifica dell’area in prossimità del canale di via delle Acque Basse, all’ingresso nord di Focene, dove inizia la pista ciclabile in legno.

“Il volume di rifiuti raccolti – dice Manlio Introno, presidente del ‘Nuovo Comitato Cittadino Focene’ − è grande. Abbiamo trovato una esagerata quantità di plastiche e bottiglie, ma anche due televisori, un sedile di un’automobile. Per non parlare di tanti altri rifiuti interrati o nascosti tra rami e rovi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i presenti, tra loro c’erano anche alcuni bambini, per il lavoro accurato. La nostra speranza è che l’area adesso resti pulita”.

Dopo la pulizia, il Nuovo Comitato Cittadino Focene ha invitato tutti i bambini a portare un loro disegno liberamente ispirato al tema al parco di via dei Dentali. Ogni bambino è stato poi premiato con una medaglia in qualità di “Sostenitore della pulizia del Mondo!”.

Chi si è intrattenuto a guardare i disegni, esposti come una vera e propria mostra temporanea, non è riuscito a trattenere l’emozione. Grazie alla loro fantasia, ogni bambino ha espresso secondo il proprio punto di vista il desiderio non sporcare il mondo. Per una qualità della vita migliore.

“I disegni dei bambini − dicono i membri del Comitato – sono veramente belli. Per questo rivolgiamo un sentito grazie agli alunni dell’istituto Colombo di Focene, che ci hanno regalato un disegno sul tema dell’ecologia, al dirigente scolastico e agli insegnanti dell’istituto che hanno aderito all’iniziativa, e ai genitori che hanno partecipato all’evento. Grazie anche alla Polisportiva Supernova, e alla scuola judo di Focene“.

(Il Faro online)