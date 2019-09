Fiamme Oro Rugby, al Moretti pareggio con i Medicei per il Saturday Rugby Day

Civitavecchia – È stata partita vera quella andata in scena ieri sera tra le Fiamme Oro Rugby e i Medicei al “Moretti della Marta”, match clou del “Saturday Rugby Day” che ha visto confrontarsi, in una giornata interamente dedicata alla palla ovale presso l’impianto del Civitavecchia Rugby, prima le giovanili cremisi e del Rugby Viterbo, e poi la cadetta dei Medicei contro il “Centumcellae”.

Ottanta minuti in cui le due squadre non si sono di certo risparmiate, onorando questa seconda amichevole precampionato. Certamente il punteggio finale, 7 a 7, non è indice di un match particolarmente spettacolare, infatti sono stati tanti gli errori commessi da ambo le parti, con il XV della Polizia di Stato spesso vicino alla meta, senza però riuscire finalizzare.

Un confronto che, sicuramente, servirà allo staff tecnico dei Cremisi, ai quali comunque tra infortunati e permit player mancavano ben sette titolari, per mettere a punto alcuni meccanismi di gioco ancora oggi non perfettamente a punto, per affrontare al meglio il primo impegno della stagione in Coppa Italia con la Lazio, sabato prossimo, così come conferma coach Gianluca Guidi al termine dell’amichevole con i toscani: «Ci sono un po’ di cose da rivedere, molte situazioni in cui avremmo potuto gestire meglio il pallone e andare a segnare. Abbiamo commesso troppi errori che non ci hanno consentito di prendere il ritmo e dobbiamo anche essere più disciplinati: 14 falli commessi, che analizzeremo bene a video in settimana, sono davvero troppi. Il lato positivo è stato che nelle difficoltà abbiamo reagito e difeso bene e quando i Medicei ci hanno costretti nei nostri 22; ma abbiamo, al contempo, anche costruito buone azioni in attacco. Al 22 settembre voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e prendere quanto di positivo è emerso da questo match, pur essendo consci di dover lavorare ancora tanto in vista di una partita per noi storicamente dura, quale sarà quella di Coppa Italia sabato prossimo in casa della Lazio. Abbiamo la possibilità di poter ruotare tanti giocatori e di fare turnover spesso, poiché in tutti i ruoli quest’anno la concorrenza è altissima e chi entra ha voglia di mostrare quanto vale per conquistarsi un posto in squadra, cosa che mi fa ben sperare, perché vuol dire che questo gruppo ha un’anima vera e su questa dobbiamo puntare per costruire il nostro futuro immediato».

Il tabellino

Civitavecchia, Campo “Moretti della Marta” – sabato 21 settembre h. 19.00

2^ Amichevole precampionato

FIAMME ORO RUGBY V TOSCANA AEROPORTI “I MEDICEI” 7-7 (7-0)

Marcatori: p.t. 40’+1’ m. Nocera tr Azzolini (7-0); s.t. 43’ m. Mattoccia tr Newton (7-7)

Fiamme Oro Rugby: Azzolini; Mba (64’ Parisotto), Guardiano, Forcucci (48’ Gabbianelli), D’Onofrio G.; Di Marco, Parisotto (54’ Masato); Cornelli, Cristiano, De Marchi (33’-41’ Chianucci); D’Onofrio U. (48’ Stoian), Fragnito; Nocera (48’ Vannozzi), Taddia (22’-31’; 41’ Kudin), Iovenitti (48’ Mariottini). All. Guidi

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Mattoccia, Panetti A. (31’ Di Puccio), Rodwell, Cornelli (39’ Panetti M.); Netwon, Esteki; Greeff, Brancoli, Venco; Signore, Chiappini; Battisti (31’ Sassi), Schiavon, De Marchi. All. Presutti

arb.: Chirnoaga – Tomò (Roma)

Cartellini: //

Calciatori: Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 1/1; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1

Spettatori circa 200.

(Il Faro on line)