“Formia Vinci” pronta al rilancio: Francesco Di Nitto nominato nuovo coordinatore

Formia – “Formia Vinci”, uno dei gruppi civici che ha appoggiata l’attuale maggioranza formiana, è pronta al rilancio. Messa da parte la fase di incomprensioni e spaccature che, qualche mese fa, ha portato all’uscita di alcuni componenti (Leggi qui), nel gruppo, ora, si respira aria di cambiamento.

Ma cosa è stato a dare nuovo vigore al gruppo, che pareva aver perso energie nel tempo? L’ingresso di nuovi esponenti pronti ad affiancare in questo percorso Antonio Capraro, l’unico rappresentate della lista in Consiglio comunale.

Questi nuovi ingressi, infatti, hanno permesso una riorganizzazione interna del gruppo, che si è conclusa con alcune nuove nomine. In primis, Francesco Di Nitto è stato nominato nuovo coordinatore. Mentre Erasmo Purificato e Annarita Ciccolella sono stati nominati rispettivamente vicecoordinatore e segretario di “Formia Vinci.”

“Intendiamo fornire uno slancio propositivo per il bene della città – ha dichiarato il neo coordinatore Di Nitto – accelerando su varie scelte del nostro progetto non completamente messe in campo, a partire dal decoro urbano.

Siamo in debito con gli elettori che ci hanno riposto fiducia più di un anno fa. Dobbiamo lavorare duro con lo spirito critico che ci contraddistingue, rendendo migliore Formia. Il passato – conclude la nota – è ormai lasciato alle spalle”.

(Il Faro on line)