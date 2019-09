Incendio in una palazzina di due piani, paura ad Aranova

Fiumicino – Paura stamattina ad Aranova per un incendio che ha interessato un edificio di due piani. Intorno alle ore 11.30 circa i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Arturo Pompeati Luchini, 2 in corrispondenza con il bivio per Fregene, mentre le fiamme si sviluppavano in una palazzina di due piani fuori terra.

I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto della palazzina. Al momento nella casa non c’era nessuno.

In ausilio anche l’autobotte Vigili del Fuoco e un’altra squadra Vigili del Fuoco proveniente da un distaccamento di Roma.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario 118 e la Polizia di Stato. Non si segnalano persone ferite a causa delle fiamme.