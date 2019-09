Ladispoli, i biglietti del bus agevolati in vendita dal primo ottobre

Ladispoli – L’Amministrazione comunale informa che la società Seatour ha reso noto l’elenco delle rivendite dove dal primo ottobre sarà possibile acquistare i titoli di viaggio agevolati tramite presentazione della tessera di riconoscimento abbonamenti a tariffe agevolate.

“Le rivendite autorizzate – spiega l’assessore alla mobilità Amelia Mollica Graziano – sono ‘Silvestri’ in piazzale Roma a Ladispoli, mentre sul territorio di Cerveteri si potranno acquistare da ‘Sebastiani’ in piazza Aldo Moro, ‘Beach boys’ in piazzale della stazione a Cerenova, ‘Rivelli’ in largo Monteverdi a Valcanneto. Inoltre, i titoli agevolati saranno venduti anche nella sede della Seatour di Cerveteri, in via Aurelia km 42.100, fino al 31 dicembre”.

(Il Faro online)