Fiumicino – “Se le formiche si mettono insieme possono spostare un elefante, se le persone si mettono insieme possono pulire il mondo”. E’ quanto dichiara Annalisa Caravia, Vicepresidente della Pro Loco di Fregene-Maccarese, all’indomani dell’iniziativa “Puliamo il Mondo 2019” al quale hanno aderito molte associazioni e realtà del litorale romano.

“Sabato, tante piccole formiche si sono ritrovate e hanno ripulito lo spazio antistante l’ingresso secondario della Stazione di Maccarese, su via Tre Denari. L’iniziativa rientra all’interno di “Puliamo Il Mondo” di Legambiente Onlus sostenuta dal Comune di Fiumicino.

In tanti hanno aderito, in tanti lo fanno a prescindere da iniziative di questo tipo, fatto sta che eravamo tutti lì, armati di sacchi, guanti, rastrelli, scope e, per esagerare, qualcuno ha anche imbracciato il decespugliatore e liberato il marciapiede dalla sterpaglia che non permetteva neppure il passaggio – prosegue Caravia -. Certo questo non era previsto, l’iniziativa di Legambiente punta a sensibilizzare e ripulire dai rifiuti solidi , che la forte inciviltà ancora spinge molti a buttare per terra, tra le aiuole, in spazi più o meno appartati, ‘tanto chi vuoi che lo noti qui’.

Ma dove eravamo noi sabato, dietro il verde si nascondeva l’improbabile: valigie, batterie di automobili, paraurti, tastiere! Normalità per i volontari raccogliere bottiglie di plastica e vetro, cartacce, alcune tra l’altro con bella evidenza di informazioni chiare su chi le aveva gettate. I vigili li abbiamo chiamati, le foto le hanno fatte, ora si vedrà.

Per tutti è stato un successo, trovarsi li prima di tutto, condividere l’amore per il proprio territorio ma soprattutto per il futuro di tutti. C’eravamo noi, la Pro Loco di Fregene e Maccarese, insieme al Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma- Maccarese e Palidoro, all’Associazione Terre, alla Associazione Maccarese Fregene per un nuovo Litorale: se si crea la rete questa funziona e porta risultati a tutti.

Peccato per la pioggia di domenica: speriamo di recuperare il prossimo week end: appena ci saranno più dettagli la Pro Loco darà maggiori informazioni.

Un sentito grazie a chi a supportato concretamente sia le iniziative su Fregene che su Maccarese: Edilizia Silvestri, Farmacia Spada, i nostri volontari, Stefano Incelli e Stefano Bertuolo, che ha dato il suo contributo nello sfalciare tutta l’area di fronte alla scuola S. Giusto di Fregene e tutti coloro che hanno liberato l’area dai rifiuti”, conclude la Vicepresidente della Pro Loco.

(Il Faro online)