Nettuno, sospesa la circolazione su un tratto della Padiglione-Acciarella

Nettuno – E’ stata disposta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale la chiusura da oggi, 23 settembre, fino a cessate necessità della Strada Provinciale 23/B Padiglione–Acciarella dall’incrocio con via dell’Armellino fino alla rotatoria di via Selciatella e via dell’Alberone, per lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione al seguito di numerosi avvallamenti del manto stradale creati dalle radici degli alberi e che hanno formato dossi alti anche 20 cm.

La viabilità alternativa nella zona è garantita:

– provenendo dalla SR 207 Nettunense all’altezza della SP 105/B Padiglione-Acciarella proseguendo verso via Cervicione, svoltando a sinistra e proseguendo su via dell’Alberone fino all’intersezione rotatoria con la SP 23/b Padiglione – Acciarella;

– provenendo dalla SP 23/B Padiglione–Acciarella svoltando a sinistra su via dell’Alberone e proseguendo su via Cervicione per poi svoltare a destra sulla SP 105/B Padiglione–Acciarella.

La sospensione della circolazione viaria riguarda tutte le categorie di utenti esclusi i residenti.