Ospedale del Golfo, Mitrano: “Priorità per il nostro territorio”

Gaeta – Nel sud pontino si torna a parlare di sanità. A farlo, questa volta, è il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano che, a qualche settimana di distanza dal suo appello al presidente Zingaretti circa il potenziamento del “Dono svizzero” (Leggi qui), ha ora allargato la questione, riprendendo il discorso della possibile realizzazione dell’Ospedale del Golfo.

“L’Ospedale del Golfo rappresenta una priorità per il nostro territorio e per l’ampio bacino di utenza che gravita attorno il Dono Svizzero. Se ne parla da tempo, ed è mia intenzione sentire i colleghi Sindaci e intervenire come Distretto Socio-sanitario LT5 attraverso l’ASL per conoscere e seguire le procedure amministrative da attuare ed tempi di realizzazione dell’ospedale del Golfo indispensabile per ottimizzare le risorse e migliorare i servizi sanitari ed assistenziali. Dobbiamo evitare che i finanziamenti vengano distratti altrove o addirittura persi.”

“Il Dono svizzero – aveva detto, infatti, qualche tempo fa – deve essere potenziato con del personale a sostegno di coloro che operano quotidianamente tra mille difficoltà. È necessario inoltre dotare la struttura con tutte quelle apparecchiature indispensabili per offrire un servizio degno di un paese civile.”

E la realizzazione dell’Ospedale del Golfo, per Mitrano, potrebbe rappresentare la soluzione ad entrambi i problemi.

(Il Faro on line)