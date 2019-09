Pescatori Ostia, con il Bainsizza gli Squali fanno 1 a 1

Latina – Ottima prestazione della Pescatori Ostia che esce con un punto da Latina, e dalla sfida contro il Bainsizza (1 a 1 il finale, con reti di Di Paolo per i gialloverdi e Bisceglie per i padroni di casa), ma soprattutto con la convinzione di essere sempre più in crescita e sulla strada giusta per l’equilibrio fondamentale in vista di un lungo e difficile campionato.

4 punti totali, dopo 3 giornate, per gli Squali, che reduci dal successo nel derby col Palocco, si godono il primo punto stagionale lontano dal Lodovichetti, al termine di una gara ricca di emozioni.

Nel primo tempo Crespina, giovanissimo portiere della Pescatori, para un calcio di rigore, Marzi non trova di un soffio il gol dell’1 a 0. Nella ripresa botta e risposta tra Di Paolo e Bisceglie, poi altre occasioni da ambo i lati, ma alla fine è 1 a 1.

Soddisfazione nelle parole del mister Cristian Lodi che si complimenta con la squadra, e in Di Paolo, autore del gol gialloverde: “Siamo contenti della prestazione. Abbiamo giocato una buonissima gara e meritavamo qualcosa in più. Loro molto aggressivi, ma noi concentrati e pronti a mettere in campo le idee del mister. Stiamo sulla strada giusta, ora torniamo al Borghetto per continuare a far punti e a vincere. Felice per il gol, peccato per non aver conquistato il successo pieno”.

Domenica Pescatori – Fonte Meravigliosa, altra sfida tutta da seguire al Lodovichetti alle 11.

(Ufficio Stampa Pescatori)

(Il Faro on line)