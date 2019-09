Power Look Collection by Dior autunno-inverno 2019-2020.

La collezione Power Look che Dior (leggi qui) ha creato per l’autunno-inverno 2019-2020 (leggi qui) è composta da prodotti per gli occhi, per il viso e le labbra in edizione limitata. Scopriamola insieme (leggi qui).

Prodotti per la base viso

La Diorskin Mineral Nude Matte (43,10 euro) è una polvere perfezionatrice opaca che uniforma ed opacizza l’incarnato, esaltandone al tempo stesso la luminosità in modo naturale grazie al suo effetto filtro. E’ disponibile nella tonalità n.01 Fair, n.02 Light, n.03 Medium, n.04 Medium Deep, n.05 Translucent e n.06 Banana che è una tonalità universale.

I Rouge Blush (47,01 euro) sono dei un blush in polvere a lunga tenuta, presenti nella tonalità n.823 Independent che è un marrone caldo, e nella n.783 Confident che è un color prugna.

Prodotti trucco occhi

Le palette (leggi qui) 5 Couleurs (60,24 euro) che comprendono uno specchio, due pennelli dal doppio applicatore e 5 ombretti in cialda, sono la n.517 Intensif-eye che presenta tonalità del grigio, del marrone e del borgogna con un oro acceso al centro, e la n.977 Glorif-eye caratterizzata dal grigio, dal viola e da un azzurro intenso al centro.

Il Diorshow Liquid Mono (33,80 euro) è un prodotto a lunga tenuta, che grazie al suo doppio applicatore può essere applicato sia come ombretto che come eyeliner. E’ disponibile nelle tonalità n.070 Steel che è un marrone intenso, n.170 Mauve che è un viola, n.480 Graphite che è un grigio e n.580 Taupe che è un color tortora.

I Diorshow Pro-Liner Waterproof (27,44 euro) sono delle matite occhi dalla mina retrattile e dalla forma obliqua, che si adatta alla rima cigliare tracciando con un solo gesto una linea modulabile, sottile o spessa. Ci sono le tonalità n.456 Matte Lime che è un verde acceso, e la n.651 Matte Orange che è un arancio vivo (leggi qui) .

Prodotti trucco labbra

I Rouge Dior Ultra Rouge (37 euro) sono dei rossetti idratanti ed ultra-pigmentati dal finish semi-mat. Ci sono i colori n.533 Ultra Rush che è un arancio, n.889 Ultra Power che è un viola, n.823 Ultra Ambition che è un beige e il n.783 Ultra Me che è un bordeaux intenso.

I Rouge Graphist (35,34 euro), rossetti a matita dal colore intenso e a lunga tenuta, sono declinati nelle nuances n.999 Shout It che è un rosso vibrante, n.784 Draw It che è un bordeaux, n.474 Write It che è un rosa e n.824 Tag It che è un beige.

Le Dior Addict Lacquer Plump (36,25 euro) sono delle tinte labbra rimpolpanti effetto lacca e lunga tenuta, disponibili nei colori n.826 Ambitious che è un marrone sofisticato e n.886 Vertiginous che è un viola intrigante.

Gli smalti

Concludono la collezione i Dior Vernis (26,46 euro) che sono degli smalti (leggi qui) dai colori brillanti e dalla tenuta effetto gel. Li troviamo nei colori n.807 12 A.M. che è un grigio-blu, n.828 4 P.M. che è un grigio-talpa, n.881 9 A.M. che è un prugna intenso e n.502 Rush Hour che è un verde lime acceso.

(Il Faro Online)