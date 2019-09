Roma, accoltella il “rivale in amore” e scappa: arrestato

Roma – Poco prima delle 11:00 di ieri, 22 settembre, in via Achille Campanile a Roma, un uomo ha accoltellato un 30enne per gelosia. Dopo averlo ferito al petto con un coltello da cucina è fuggito. Il ferito, che ora si trova in prognosi riservata al Sant’Eugenio di Roma, ha avuto la forza di chiamare la polizia e di denunciare quanto gli era appena accaduto.

L’uomo, rintracciato, è stato all’istante bloccato dagli agenti nella zona dei ponti di via Ignazio Silone. L’arma, un coltello da cucina con la lama appuntita, è stata sequestrata. Nell’auto del ferito è stato poi trovato un marsupio con un coltello a serramanico. Stando ad una prima ricostruzione, alla base del gesto ci sarebbero motivi di gelosia: l’aggressore sospettava una relazione tra la sua ex fidanzata e il 30enne ferito. Sono comunque ancora in corso le indagini per ricostruire esattamente i contorni della vicenda.

(Il Faro online)