Associazione Crescere Insieme: “Bene la Casa della salute, ma serve un punto di primo intervento”

Fiumicino – “Come Associazione Crescere insieme accogliamo favorevolmente l’inizio di un percorso che finalmente arrivi alla realizzazione della Casa della Salute a Palidoro (leggi qui), per la quale da anni ci battiamo, ma resteremo vigili. Troppe volte la delusione ha preso il posto dell’entusiasmo”. Lo afferma una nota del Direttivo.

“La ferita del passato è ancora aperta, quando furono stanziati dei soldi, addirittura partirono i lavori, ma poi tutto si interruppe. Uno scenario che non vorremmo mai più vedere.

Pur nella moderata soddisfazione della possibile apertura di un presidio medico nella zona nord del territorio, dobbiamo ricordare che ciò che occorre è un punto di primo soccorso. La Casa della salute, infatti, ospiterà poliambulatori, telemedicina, servizi per diabetici, per anziani… tutte opportunità importanti, ma ai cittadini qualcuno dovrà spiegare prima o poi se di notte si sentissero male dove dovrebbero dirigersi. Gli ospedali e i punti di primo intervento sono tutti distanti.

A questo punto bisognerà lavorare almeno per aumentare le ambulanze sul territorio, stando bene attenti che abbiano a bordo la dotazione completa per ogni emergenza e un medico in grado di intervenire”.