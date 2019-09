Atletico Terme Fiuggi, Luca Locci : “Vogliamo arrivare lontano”

Fiuggi – E’ rientrato dopo un infortunio al naso ed il suo apporto si è fatto sentire.

L’Atletico aveva bisogno di Luca Locci, imponente centrale di difesa a disposizione di Incocciati. L’uomo in maschera contro il Matelica ce l’ha messa tutta, così come i suoi compagni, ma purtroppo il primo successo in campionato non è arrivato. “Purtroppo no – esordisce Locci – abbiamo disputato una buona gara, ma non siamo riusciti a vincere. Il pareggio è arrivato con un calcio di rigore che si poteva evitare. Adesso quella partita è però finita e dobbiamo essere in grado di guardare avanti”.

Ormai prassi quando qualche calciatore ha dei problemi tra testa e volto l’utilizzo di una maschera, Locci però sembra averci pensato poco. “La maschera è in effetti fastidiosa, ma in realtà mi sono sentito bene durante tutta la partita anche se ancora non ho tutti e novanta i minuti nelle gambe”.

La testa, come anticipato, va ora al futuro. Domani in Coppa Italia ci sarà da sfidare il Portici. “In Coppa abbiamo già fatto bene, togliendoci delle soddisfazioni, adesso cercheremo di ripeterci anche contro i campani. Non conosco il reale valore di questa formazione, ma gioca in un girone con le altre formazioni laziale e quindi ho fatto qualche telefonata a degli amici che li hanno affrontati per saperne qualcosa di più. Noi abbiamo tutta l’intenzione di andare avanti e siamo pronti per fare una bella prestazione”.

