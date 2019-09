Bio*Sagra for kids 2019

Il 29 settembre 2019 avrà luogo la sesta edizione della BIO*SAGRA for kids, la giornata di beneficenza organizzata dalla FFK ONLUS, da sempre svolta con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Municipio Roma VIII.

Grandi risultati raggiunti a favore dell’Ospedale Bambino Gesù, Fondazione Hopen, Cooperativa sociale CEAS e Onlus Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi!

I fondi raccolti nel corso dell’edizione 2018 hanno superato i 51.000 euro, oltre il doppio rispetto alla prima edizione del 2014: un successo che testimonia la sensibilità e la forte partecipazione dei cittadini di Roma e del Lazio.

Per il sesto anno consecutivo, i fondi raccolti saranno destinati principalmente per finanziare l’attività annuale di una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per la ricerca sul ruolo terapeutico della dieta chetogenica nella cura dell’epilessia infantile farmacoresistente.

Altri 3 i progetti benefici paralleli che la Onlus sosterrà anche per questa edizione 2019:

“Tutti in Fattoria” della Fondazione Hopen, rivolto a giovani disabili o colpiti da malattie rare per accompagnarli e formarli nell’apprendimento di professioni legate a specifici mestieri, avvicinandoli quanto più possibile al mondo del lavoro.

“Green Bar” della Cooperativa Sociale CEAS, un nuovo punto di aggregazione e formazione per minori vittime di abusi e maltrattamenti e con disabilità, che aprirà nel parco della comunità educativa “l’Albero delle Mele” di Mentana.

“Bottega dei Talenti” della ONLUS Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, per assicurare le risorse alla formazione professionale a vantaggio delle fasce deboli di giovani under 20.

Per informazioni: www.biosagraforkids.it