Ardea – Sabato 28 settembre 2019 alle ore 16.00, presso la sede dell’Associazione Nuova California ODV Onlus, in Via delle meduse 3 – Tor San Lorenzo (Ardea), ci sarà l’open day della biblioteca.

La biblioteca è diventata nel tempo un punto di aggregazione e culturale, in un territorio che offre ben poco. da un punto di vista delle strutture pubbliche, ai cittadini di ogni età e soprattutto, a molti giovani.

L’apertura della biblioteca quest’anno inaugura la settima edizione. Nel corso della presentazione inaugurale, saranno presentati i nuovi corsi, le attività, i nuovi volontari e gli insegnanti che avranno il compito di far continuare e crescere l’ambizioso e onorevole progetto della biblioteca, creata all’interno dell’Associazione Nuova California ODV Onlus.

Tra le nuove attività proposte, ci saranno corsi di spagnolo e inglese, chitarra, laboratori a tema, computer, cucina e pasticceria per adulti e bambini, tornei di PS4 ma, soprattutto, ci sarà il gradito ritorno delle letture animate.

L’evento inaugurale sarà un momento per conoscere le persone che faranno parte dell’iniziativa, volontarie e non, a cui va il più sentito ringraziamento da parte del Presidente dell’Associazione Nuova California ODV Onlus, Piero D’Angeli.

A tutti i presenti verrà offerto un piccolo rinfresco sponsorizzato dagli esercizi commerciali del territorio.

L’Associazione Nuova California 2004 ODV Onlus, intende anche creare una collaborazione con le associazioni del territorio, allacciando nuovi rapporti con esse e lavorando in sinergia con le istituzioni locali per dare vita a giornate informative anche a livello culturale e convegni di carattere divulgativo, utilizzando come base la sede in cui è nata 7 anni fa la Biblioteca.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere alla seguente email: biblioteca@ associazionenuovacalifornia200 4.it .

Oppure recarsi in sede in Via delle meduse 3 Tor San Lorenzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30, altrimenti contattare la segreteria alla pagina Facebook “Biblioteca di Tor San Lorenzo”.

Per tutte le nostre iniziative e su ciò che promuove l’associazione, è possibile visitare il sito internet: www. associazionenuovacalifornia200 4.it

(Il Faro online)