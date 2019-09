Latina, arriva la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

Latina – In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca di domenica 29 settembre, il Museo Giannini di Latina, situato in via Oberdan 13/A, aprirà al pubblico gratuitamente dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

Alle ore 9:00, inoltre, ci sarà un’esposizione di auto storiche in Piazza del Popolo, mentre alle ore 10:30, presso lo Spazio Eventi del Museo, interverrà il Sindaco e si terrà la presentazione delle attività dell’Asi. Si parlerà anche de “Il Circuito dell’Agro Pontino del 1937”, con il racconto della corsa automobilistica. L’evento è in collaborazione con Il Circolo Pontino della Manovella.

(Il Faro online)