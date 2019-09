Lega: “Nuove antenne per la telefonia, serve chiarezza”

Fiumicino – “L’installazione di una nuova antenna per la telecomunicazioni in via Castagnevizza sta allarmando la popolazione”. Lo afferma una nota firmata dal Gruppo Lega Fiumicino.

“C’è preoccupazione tra i residenti, per una decisione improvvisa e non condivisa; soprattutto non si ha certezza sul fatto che questa installazione non abbia ripercussioni sulla salute dei cittadini.

La questione sarà oggetto di una question time nel prossimo consiglio comunale utile e in più annunciamo che sarà convocata dal presidente Vincenzo D’Intino una Commissione Trasparenza al fine da acquisire tutta la documentazione relativa e verificare se siano stati rispettati tutti i passaggi formali nonché quale tipo di rischio eventuale ci sia per la collettività”.