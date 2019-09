Mondiali Atletica, partiti i primi Azzurri per Doha

Doha – Cominciano a battere i cuori degli appassionati di atletica. Gli Azzurri questa mattina sono partiti per Doha, dove da venerdì l’Italia Team della pista e delle pedane darà sfida al mondo. I primi atleti hanno preso il volo verso il Qatar, dove subito dopo sono iniziati gli allenamenti del momento della pre – competizione.

Terminerà il 6 ottobre la rassegna internazionale in Qatar. Gli altri convocati italiani (65 in totale) partiranno nei prossimi giorni. Prenderanno confidenza con i percorsi della maratona e della marcia. Direttamente affacciati sul Golfo Persico.

Saranno anche lunghe ed emozionanti giornate di diretta televisiva (RaiSport + HD, visibile sul canale 57 del digitale terrestre, 21 di TivùSat, 5057 per gli abbonati Sky e in streaming. Prevista la diretta streaming integrale su RaiSport web anche negli orari non coperti dal canale tv). Come indica il sito ufficiale della Fidal.

Questo il dettaglio del palinsesto televisivo su RaiSport per la rassegna iridata :

Venerdì 27 settembre

diretta 23.00-2.00

Sabato 28 settembre

diretta 17.20-21.30, 22.20-0.00 e 0.45-3.00

Domenica 29 settembre

diretta 19.00-0.15

Lunedì 30 settembre

diretta 15.30-18.10 e 19.00-22.00

Martedì 1° ottobre

diretta 15.25-17.55 e 19.00-22.00

Mercoledì 2 ottobre

diretta 15.30-22.30

Giovedì 3 ottobre

diretta 15.30-0.00

Venerdì 4 ottobre

diretta 19.00-21.30 e 22.20-0.15

Sabato 5 ottobre

diretta 17.00-21.25 e 22.55-1.45

Domenica 6 ottobre

diretta 18.00-21.00

Foto : Colombo/Fidal