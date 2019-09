Nettuno, approvata la destagionalizzazione delle concessioni demaniali marittime

Nettuno – E’ stata approvata dalla Giunta Comunale di Nettuno la delibera che stabilisce la destagionalizzazione delle concessioni demaniali marittime in corso di validità possono estendere l’esercizio delle attività connesse o compatibili al titolo concessorio, alla durata annuale.

Possono fare istanza di destagionalizzazione esclusivamente i titolari di concessione demaniale marittima. La presentazione della domanda deve pervenire all’Ente entro il termine perentorio del 30 settembre 2019, contenente l’elenco delle strutture che si intende destagionalizzare per il periodo compreso tra il 01 ottobre al 30 aprile, per le quali è consentita l’apertura delle attività secondarie.

Contestualmente i richiedenti dovranno presentare la ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 100,00 (cento/00) da versare alla presentazione della domanda ed entro il 10 ottobre 2019 dovranno presentare relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato che specifichi che le strutture da destagionalizzare siano già state precedentemente autorizzate a carattere stagionale attraverso titolo edilizio, nulla osta igienico-sanitario e parere paesaggistico, nonché la loro rispondenza a quanto inserito sul Portale del Mare.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, i richiedenti dovranno far pervenire all’Ente la seguente documentazione a integrazione:

titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia, per consentire al concessionario di ottenere l’autorizzazione affinché le strutture di facile rimozione già assentite in concessione e presenti sul Portale del Mare (SID) possano rimanere allocate sull’area demaniale marittima per tutto il periodo di durata della stessa, così come statuito dall’art. 52 bis comma 2 della LR 13/2007 e s.m.i. (es. permesso di costruire, nulla osta igienico-sanitario, autorizzazione paesaggistica ordinaria, eventuali altre autorizzazioni e quant’altro necessario a dimostrare la regolarità delle strutture da destagionalizzare);

Dichiarazione di impegno a rispettare gli orari di apertura della struttura, secondo un calendario preventivamente comunicato alla Polizia Locale e che preveda l’apertura delle attività perlomeno 3 giorni a settimana (per le attività turisticocommerciali preferibilmente il fine settimana). E’ consentito sospendere l’attività per due settimane di ferie l’anno, da specificare nella domanda;

Eventuale programma di iniziative, eventi ed attività per la stagione invernale da concordare con l’amministrazione, volto a realizzare attività ricreative o progettualità turistiche, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, da valutare sulla base di criteri di diversificazione dell’offerta turistica e di compatibilità con il titolo concessorio da svolgersi nel periodo 01 ottobre/30aprile, di cui almeno uno dedicato alle festività natalizie

Il Comune di Nettuno si riserva la facoltà di rilasciare il diniego qualora rilevi carente la documentazione presentata.