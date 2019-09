Ostia, apre Todis Casana: tre giorni di festa e di sconti

Ostia – Il grande giorno sta per arrivare. Dopo lunghi ed accurati lavori di ristrutturazione e adeguamento, l’ex ufficio del Giudice di Pace apre sotto la nuova veste di punto vendita di Todis Casana. Il settimo della catena del gruppo Capobianco.

Giovedì 26 settembre in via Costanzo Casana 117/119 si alzeranno dunque le serrande del nuovo supermercato da 500 metri quadrati di superficie che dà lavoro a circa 35 dipendenti (qui tutti i dettagli). E per tre giorni sarà festa per i curiosi che vorranno semplicemente affacciarsi attratti dalla curiosità ma anche per i clienti che troveranno strepitose offerte in questa fase di lancio.

Cominciamo dagli omaggi. Giovedì 26 e venerdì 27 per tutti i clienti verrà consegnata la borsa della spesa Todis che celebra il ventennale del gruppo, un gadget sempre più ricercato nello sforzo comune di riutilizzare oggetti d’uso comune risparmiando l’abuso di plastica. Chi girerà tra scaffali e banconi, poi, potrà degustare gratuitamente arrosticini e panini con porchetta o salsiccia.

La degustazione gratuita di panini farciti e arrosticini si ripeterà anche sabato 28 settembre quando il gadget in omaggio cambierà: il personale distribuirà, infatti, un utilissimo portachiavi-torcia. Nella giornata di sabato spazio anche ai bambini: a loro saranno dati in omaggio palloncini, popcorn e zucchero filato mentre una esperta di maquillage sarà a disposizione per trucchi fantasiosi e simpatici.

E veniamo ai prezzi stracciati. Il grana padano DOP sarà proposto a 0,89 € l’etto (35% di sconto), le banane a 0,69 € al kg e i petti di pollo interi a 4,90 € al kg.

Ribassi strepitosi anche per ananas di 1° cat. Costarica a 0,99 € al kg, per la carne scottona (macinato, arrosto, bocconcini) a 6,90 € al kg e per il prosciutto di Norcia IGP 18 mesi a 1,79 € l’etto.

Offerte speciali anche per il formaggio Asiago pressato DOP a 0,69 € all’etto (meno 22%), per le mele Royal Gala a 0,99 € al kg, e per il petto di pollo a fette a 7,90 € al kg.

Molte altre proposte di risparmio, tutte prolungate fino al 9 ottobre, riguardano la pasta, l’olio extravergine d’oliva, l’olio di semi di girasole, la passata di pomodori, il latte UHT e molti altri articoli.