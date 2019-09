Piste ciclabili a Montalto di Castro: la Regione finanzia il bando

Montalto di Castro – Montalto di Castro è il primo comune della Tuscia e terzo nel Lazio nella graduatoria con cui la Regione finanzia un bando per la realizzazione di infrastrutture ciclabili sul territorio.

Il progetto prevede un’opera pubblica di mobilità sostenibile che consentirà a cittadini e turisti di spostarsi più agevolmente con un impatto ambientale ridotto.

Gli interventi proposti, denominati “Strada della Marina” e “Via Longarina”, per un totale di 4.400 metri, appartengono alla rete delle ciclovie comunali, pianificate in modo organico e totalitario per creare, di conseguenza, poli attrattivi sempre più accessibili sull’intero territorio comunale.

Oltre alla rete delle piste ciclabili esistente, è stata inizialmente verificata l’esistenza e la fruibilità di quelle infrastrutture utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato.

Il progetto riguarda inoltre, un sistema integrato di pedonalizzazione delle principali frazioni urbane, siti culturali e naturalistici, in una rete di percorsi ciclo–pedonali estesa all’intero territorio comunale, oltre al recupero e alla valorizzazione delle aree di Montalto Marina e Pescia Romana.

“E’ anche attraverso la mobilità sostenibile che si da una spinta importante alla tutela dell’ambiente – dichiara l’assessore all’urbanistica Luca Benni -.

La nostra amministrazione sta puntando fortemente a progetti di tutela ambientale che creino una sinergia con il turismo sostenibile attraverso la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre aree protette.

L’ottenimento di questo finanziamento è una vittoria di tutti. Riusciremo nel tempo a collegare le marine di Montalto di Castro e Pescia Romana ai punti di interesse più importanti attraverso le ciclabili.

A breve attraverso una riunione pubblica presenteremo il progetto alla cittadinanza per farne apprezzare la concretezza nei minimi dettagli”.

“Un lavoro in sinergia – commenta l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Corona – tra i tecnici incaricati e i nostri uffici lavori pubblici e ambiente.

Con il vice sindaco Luca Benni stiamo portando avanti, sin dal primo mandato, un’importante collaborazione sulle infrastrutture viarie ed anche questa volta – conclude Corona – dal lavoro congiunto è arrivato un grande risultato che porterà Montalto e Pescia a migliorare ulteriormente”.

(Il Faro online)