Skate park a Civitavecchia, Tedesco: “Troppo cemento e troppi soldi per quel progetto”

Civitavecchia – “Insieme all’assessore Manuel Magliani e al consigliere Matteo Iacomelli, ho ricevuto due rappresentanti del comitato per lo skate park. È stata l’occasione per ribadire che l’amministrazione è aperta al contributo di tutti, ma non intende dar seguito a progetti con un costo di un milione e 337mila euro, laddove, senza scomodare lo stadio Fattori, in città c’è una squadra di pallamano rimasta senza impianto”.

Questo quanto scrive il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, sulla sua pagina Facebook, aggiungendo: “A maggior ragione, le perplessità si moltiplicano davanti alla circostanza che tale costosissimo progetto prevede la cementificazione sostanzialmente totale di uno spazio che dovrebbe invece essere verde“.

“Siamo aperti ad altre soluzioni progettuali, con uno skate park più piccolo, e saremmo lieti se la federazione degli sport rotellistici vorrà dare un suo contributo – conclude il Sindaco -. Spazio quindi anche agli amanti dello skate in questa città, ma di dimensioni e in contesti adatti alle esigenze dei nostri quartieri“.

(Il Faro online)