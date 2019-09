Sportello Europa, Il Comune di Sabaudia a caccia di operatori economici per il supporto tecnico-amministrativo

Sabaudia – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, per le attività di supporto tecnico-amministrativo all’Amministrazione comunale, per la ricerca di finanziamenti europei, statali, regionali e provinciali, per l’assistenza nella redazione dei progetti, per l’implementazione di specifiche idee progettuali e per la ricerca di partner nazionali e internazionali.

Lo sportello Europa è un importante strumento volto a garantire all’Amministrazione una serie di opportunità di integrazione e sviluppo provenienti dall’UE. Il progetto è stato adottato dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco Gervasi, in attuazione del mandato elettorale.

Gli interessati possono inviare la domanda entro e non oltre il prossimo 9 ottobre. Le stesse saranno esaminate, dopo fase istruttoria esercitata dal Settore V – Servizi di Promozione Territoriale, da apposita commissione giudicatrice, opportunamente nominata. Tutti i dettagli in merito al suddetto avviso, compresi requisiti necessari, aree di intervento e compilazione della domanda, sono riportate nella Determinazione n. 197 del 19 settembre 2019, pubblicata in Albo pretorio e visionabile al seguente link: https://www.comune.sabaudia.lt.it/albopretorio/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=atto_10_mostra&valore=22834&Itemid=251.

(Il Faro on line)