Al Castello di Santa Severa torna “Terme in Fiore”

Santa Marinella – “La VII edizione di ‘Terme in Fiore’ si terrà il 28 e il 29 settembre nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da Laziocrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture. La manifestazione è organizzata dalla società Orion Labs e Stefano Borghetti come curatore botanico”, si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori dell’evento.

“Un viaggio nel tempo tra storia e leggende del maestoso maniero che farà da cavaliere alla VII edizione della mostra “Terme in Fiore” – proseguono -, dove troverete i più importanti produttori di piante a livello nazionale. Ben 38 espositori con collezioni di piante insolite e rare provenienti da ogni parte del mondo, prodotti naturali per la cura del corpo e il benessere e altro ancora. Un tripudio di colori e profumi in un rito di benvenuto all’autunno. Nell’alchimia tra storia e fiori si potrà visitare la mostra ‘Quando c’erano i giardini’. Un’esposizione fotografica che ripercorre la storia della ‘Festa del fiore’ che si è tenuta nella città di Santa Marinella tra gli anni 1951 e 1969 a cura di Maria Cristina Ciaffi, Delegata all’Agricoltura del Comune di Santa Marinella e realizzata da Antimo Di Giacinto. Un tributo alla memoria e alle radici della famosa floricoltura e dei fiorai del luogo, omaggio a chi ha fatto della passione dei fiori non solo un lavoro ma una tradizione rimasta nel tempo”, concludono.

Per ulteriori informazioni, clicca qui.

(Il Faro online)