Best Woman 2019, la nuova medaglia per il trentennale di dicembre

Fiumicino – Inizia il countdown per la Best Woman 2019. La 10 chilometri dedicata all’atleta donna, che vanta la più alta partecipazione femminile in Italia, taglia il nastro dei 30 anni e lo fa in grande stile regalando quest’anno tante novità e sorprese.

Per l’occasione del trentennale, in programma domenica 1 dicembre, arriva la nuova medaglia realizzata in metallo lucido a colori del peso di 100 grammi e ben 80 mm di diametro. Grazie al concorso lanciato lo scorso marzo tra le scuole del territorio di Fiumicino, il disegno vincente è diventato l’impronta del fronte della medaglia ufficiale. Il logo, realizzato dall’alunna di Fiumicino Federica Di Biasio, è un tripudio di colori e racchiude in sé la gioia, lo stile, la vitalità e l’energia della storica corsa, arrivata alla soglia di un compleanno importante.

A simboleggiare il legame con il territorio ci penserà, invece, l’altro lato della medaglia nel quale è raffigurato il grande bacino esagonale del porto di Traiano a Fiumicino, ancora perfettamente conservato e meta di numerosi turisti e visitatori, che figura su uno dei lati dell’antico sesterzio acquistato grazie ad una raccolta fondi dei residenti e ora simbolo della città. Una medaglia, davvero unica nel suo valore simbolico, che sarà donata a tutti gli iscritti alla gara.

Proprio per il legame con Traiano la Best Woman 2019 anche quest’anno si fregia della partnership con la città di Benevento e la corsa “XCorrere la Storia” in programma il prossimo 28 settembre, dove partenza e arrivo sono fissati sotto il grande arco dell’Imperatore. Un percorso storico che lega in modo indissolubile le città di Fiumicino e Benevento.

Le iscrizioni alla 30esima Best Woman sono aperte e fino al 30 settembre sarà possibile usufruire del prezzo speciale di 13 euro.

Per ogni info: www.bestwoman.it

