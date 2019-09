Cerveteri, anche Miss Etruria per Marco e Francesco

Cerveteri – “Sarà una serata di spettacolo, di comicità, di musica, di intrattenimento ma soprattutto di solidarietà. Protagonisti assoluti saranno Marco e Francesco Camerini, due fratellini residenti a Valcanneto affetti dalla rarissima malattia di Batten oramai entrati nel cuore di ognuno di noi”, si legge in una nota diffusa dal Comune di Cerveteri.

“Da circa un anno e mezzo, un gruppo di cittadini sempre più numeroso, coadiuvato da Rioni, realtà del mondo dello sport, associazioni culturali, hanno dato il via ad una grande macchina di solidarietà, per raccogliere fondi per permettere a questi due bambini di recarsi negli Stati Uniti per affrontare delle cure sperimentali. Siamo felici oggi di poter ospitare nella città questa grande serata in loro onore, che sono certo vedrà una grande risposta da parte della nostra città, da sempre sensibile e attenta al sociale”, dichiara Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri, nel presentare la serata “Con il cuore per Marco e Francesco“, organizzata in collaborazione con la Onlus A-ncl, in programma venerdì 27 settembre a partire dalle ore 18:00 in Piazza Santa Maria.

“Nelle ultime ore, altri due grandi ospiti si sono aggiunti alla già nutrita schiera di cantanti e artisti che venerdì sera saranno in Piazza Santa Maria: la giovanissima Lucrezia Terenzi, Miss Etruria 2019 e finalista al concorso di Miss Italia, e l’attore Kaspar Capparoni, sempre presente nelle attività legate al sociale nel territorio insieme a Veronica Maccarone. Confermatissimi tutti gli ospiti: Alessandro Serra, comico di Zelig e Colorado, la cover band tributo a Luciano Ligabue Fandango, la Statalequattro, cover di Lucio Battisti, il Campione Italiano di Tu Si Que Vales Mago Lupis, la scuola di Danza Degas e Universal Latino. Special guest, i musicisti del Gruppo Bandistico Cerite e le meravigliose Harley Davidson, pronte a far rombare i loro motori nel Centro Storico.

“Non mancheranno in Piazza Santa Maria, sin dal pomeriggio, stand di artigianato, l’area food, di cui parte dei ricavati verrà devoluta alla raccolta, e la “Snoopy Animazione”, con intrattenimento e giochi per i più piccoli”.

“Fondamentali – concludono – alla realizzazione dell’evento, non solo da un punto di vista artistico ma anche da quello organizzativo e logistico, sono Antonella Martinangeli, Danny Durantini, Moreno Sagripanti, Angela Magnanti, Cynthia Nocchia, Massimo Muratori e Luciano Ricci”.

(Il Faro online)