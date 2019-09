Cerveteri, i biglietti del bus agevolati in vendita dal primo ottobre

Cerveteri – “L’Assessora ai Trasporti del Comune di Cerveteri Elena Gubetti – si legge in una nota diffusa dalla stessa – rende noto a tutti gli aventi diritto, che i biglietti agevolati per il trasporto pubblico locale, tramite presentazione della ‘Tessera di riconoscimento abbonamenti a tariffe agevolate’ si potranno acquistare a partire da martedì 1 ottobre presso le seguenti rivendite: Edicola di Piazza Aldo Moro, Beach Boys alla Stazione Marina di Cerveteri e in Largo Monteverdi n.28 a Valcanneto. Saranno disponibili, ovviamente, anche presso la sede di Seatour in Via Aurelia al km 42.100 fino al 31 dicembre 2019″.

“Tutte le informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Cerveteri sono disponibili sul sito (clicca qui), oltre che sulla APP My Cicero, dove è possibile acquistare biglietti e abbonamenti per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale”, conclude.