Conte all’Onu: “L’Italia è in prima linea nel contrasto al cambiamento climatico” – VIDEO

New York – “L’Italia è in prima linea nel contrasto al cambiamento del clima” ma “non basta e non può bastare, serve un radicale cambio di paradigma culturale“.

Così il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, sottolineando che è per questo che “vogliamo inserire la tutela dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione: significa porre a fondamenta del patto sociale una nuova concezione nei rapporti tra noi, il pianeta e le generazioni future”.

“In Italia abbiamo inaugurato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono alle urgenze che assillano la società”.

“E’ di queste ore – ha aggiunto – la notizia di un ghiacciaio sul versante italiano del monte Bianco che rischia di collassare, un allarme che non può lasciarci indifferenti, deve scuoterci tutti. Per questo continueremo a incoraggiare la mobilitazione dei cittadini“.

(Il Faro online)